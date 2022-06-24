Дачники рассказали, как подготовить тюльпаны к выкопке

Сегодня, практически каждый садовод и цветовод выращивает на своем участке тюльпаны. Разнообразие их видов и сортов способны удовлетворить вкусы любого любителя цветов.

В первую очередь нужно навести порядок в цветнике. Отцветшие тюльпаны нужно было срезать сразу после их увядания, но если вы этого не сделали, сделайте сейчас. Часть зелени уже наверняка пожухла, ее лучше тоже убрать, чтобы не оставлять пищу вредителям и места для распространения грибков и инфекций.

Убирать увядшие части тюльпанов нужно для того, чтобы луковицы не тратили запасы сил, питания и влаги на их вынашивание. Пока виднеется надземная часть тюльпанов места луковиц лучше отметить палочками или чем-то еще, чтобы нечаянно не повредить их в процессе выкопки.

После отцветания тюльпаны нужно обязательно продолжать поливать. Луковицы еще "не спят", остатки зелени потребляют воду, корни тюльпанов продолжают всасывать влагу и питательные вещества.

Если сразу после отцветания поливы прекратить, луковицы не накопят запаса питания для формирования цветочных почек, в следующем году цветение будет бедным если вообще будет. За 10 дней до выкопки луковиц нужно начинать их к этому готовить: прекратить все поливы, чтобы уборка производилась из сухого грунта.

С одним из последних поливов нужно внести и последнюю подкормку тюльпанов. Ее основу должны составлять калий, фосфор, микроэлементы. Главное без азота и хлора. Можно приготовить зольный настой: 3 ст л на 1 л воды.

Отлично подойдет готовый состав типа "Осень". Он как раз не содержит азота, зато укрепляет иммунитет культур и повышает их зимостойкость. Можно взять минеральные удобрения: 30 г суперфосфата и 20 гр сульфата калия на 1 кв м почвы.