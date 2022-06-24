Дачники рассказали, как увеличить количество завязей на вишне

К сожалению, так случается достаточно часто: вишня прекрасно и обильно цветет, а вот завязей образует мало, в результате урожай становится бедным и скудным.

В период завязывания важно обеспечить вишне достаток влаги. В условиях дефицита воды дерево будет пытаться избавиться от лишнего груза, который она не в силах выносить. В первую очередь она начнет скидывать формирующиеся ягоды.

Чтобы этого не происходило, нужно следить за достатком воды в почве. Если погода стоит дождливая, от полива можно отказаться, болото вишне тоже не понравится. А вот если июнь достаточно сухой и жаркий, вишню обязательно нужно полить хотя бы раз. Норма внесения – 6-8 ведер на взрослое дерево.

Для косточковых культур очень важен достаток кальция в почве. Он отвечает за формирование самой косточки и плодоножки, на которой и держатся ягодки. В условиях дефицита кальция процесс будет нарушен, ягоды не будут "держаться" и будут опадать.

Поэтому в период формирования завязей вишню обязательно нужно подкормить кальцием, если конечно вы не сделали это в период цветения. В качестве кальциевого удобрения можно использовать золу (пару стаканов на взрослое дерево), доломитовую муку (200 гр на дерево) или кальциевую селитру (2 ст л на 10 л воды).

Хуже завязываться и скидывать завязи вишня может из-за повышенной кислотности грунта. В нем усвояемость питательных веществ снижается, особенно это касается так нужного растениям кальция.

Поэтому если вы давно не вносили никакой раскислитель, обязательно присыпьте почву золой или доломитовой мукой. Это будет и подкормка для вишни, и раскислитель для почвы.

Очень не помешает сейчас опрыскать дерево янтарной кислотой. Ведь если вишня плохо формирует и скидывает завязи, значит что-то ей не нравится, она испытывает стресс.

Лучшим натуральным "антидепрессантом" для растений является янтарная кислота: она помогает проще перенести непогоду (холод, жару, засуху), улучшает усвоение питания, укрепляет иммунитет.

Раствор готовится из 1 таблетки янтарной кислоты и 1 л воды. Если вишня еще цветет, в раствор можно добавить пару ложек сахара или варенья для привлечения насекомых-опылителей.

А еще на рубеже цветения и завязывания не помешает подкормить вишню фосфором и бором. Именно они отвечают за интенсивность этих двух процессов и, как результат, за количество завязей.

Чтобы их было больше, вишне можно дать борофоску (в случае, если вы не подкармливали дерево в период цветения). 2 ст л удобрения разводим в 10 л воды и поливаем дерево.