Китай спросил лидеров иностранного бизнеса, как возродить экономику Гонконга

Главный орган Пекина, контролирующий Гонконг – Управление по связям разослало руководителям торговых предприятий приглашение на встречу. Ее цель – обсудить способы возрождения экономики Гонконга.

Все приглашенные ответили, что необходимо как можно скорее прекратить карантин. Встреча проходила на английском языке с участием официальных лиц с материка.

С 1 июля в должность вступит новый глава Гонконга Джон Ли. Это происходит на фоне растущей озабоченности Китая плохими экономическими показателями.

Гонконг оказался финансовым центром, который не смог открыться миру. Причиной стало требование «нулевого COVID». В результате экономика Гонконга в первом квартале сократилась на 4%, что является одним из худших показателей за последние 30 лет.

Однако сейчас Гонконг несколько отошел от этой политики, хотя на материке ее по-прежнему строго придерживаются.

Так, для вакцинированных прибывающих людей карантин был сокращен с 21 до 7 дней. Джон Ли уже пообещал сократить неудобства для путешественников, не создавая дополнительного риска для материка.

Сам факт такого общения с представителями бизнеса уже является серьезным шагом вперед для Китая.

Ранее представители властей не интересовались мнением бизнес-сообщества. Похоже, сейчас они проявляют искренний интерес к пониманию болевых точек иностранного бизнеса.