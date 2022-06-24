В Мюнхене прошел первый протестный марш в преддверии саммита G7 в замке Эльмау, его участники призвали страны большой семерки немедленно отказаться от ископаемого топлива.

Спикеры на митинге движения за защиту климата Fridays for Future добычу угля, нефти и природного газа в странах «новой формой колониализма».

Корни климатического кризиса лежат в эксплуатации африканских стран крупнейшими промышленно развитыми странами.

«Большая семерка» не выполнила бы своих обязательств. Спикеры ряда инициатив также призвали к компенсации пострадавшим странам от G7 за последствия климатических катастроф.

Организаторы демонстрации изначально ожидали около 1000 участников. После сильного дождя, по данным полиции, на митинг и последующее шествие протеста по центру города пришло всего чуть более 200 человек.

Крупнейшая демонстрация противников саммита запланирована на субботу в Мюнхене, где ожидается более 20 000 участников. Но судя потому, что было сегодня, соберется несколько тысяч антиглобалистов.

Климатическая политика стран ЕС и G7 из-за санкционной войны против России претерпела значительные изменения. Чего стоят распоряжения о перезапуске угольных элетростнаций.