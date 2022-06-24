Минобороны РФ сообщило о разгроме группировки ВСУ в Горском котле

Министерство обороны России сообщило, что группировка Вооруженных сил Украины, окруженная в "Горском котле", разгромлена.

Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, группировка Вооруженных сил Украины, окруженная в так называемом "Горском котле", была разбита.

Как сообщает "Комсомольская правда", также российские войска прорвали линию обороны ВСУ и блокировали город Лисичанск с юга.

"Соединения и воинские части группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и развивая наступление блокировали город Лисичанск с юга", - заявил Игорь Конашенков.

В Минобороны отметили, что это событие стало переломным в боевых действиях за Донбасс.