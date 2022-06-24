Минобороны РФ сообщило о разгроме группировки ВСУ в Горском котле
Министерство обороны России сообщило, что группировка Вооруженных сил Украины, окруженная в "Горском котле", разгромлена.
Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, группировка Вооруженных сил Украины, окруженная в так называемом "Горском котле", была разбита.
Как сообщает "Комсомольская правда", также российские войска прорвали линию обороны ВСУ и блокировали город Лисичанск с юга.
"Соединения и воинские части группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и развивая наступление блокировали город Лисичанск с юга", - заявил Игорь Конашенков.
В Минобороны отметили, что это событие стало переломным в боевых действиях за Донбасс.
Опубликовано: Николай Скира
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