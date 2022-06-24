Минобороны России заявило о коренном переломе в битве за Донбасс

Министерство обороны России на вечернем брифинге в пятницу, 24 июня, рассказало о ходе боев на Донбассе.

Министерство обороны России сделало важное заявление о событиях в битве за Донбасс.

Вечером 24 июня стало известно о коренном переломе в событиях на Донбассе - окружении и уничтожении группировки ВСУ в "Горском котле".

Это позволило российским Вооруженным силам прорвать линию обороны украинской армии и окружить Лисичанск с южной его стороны.

Также 24 июня появилась информация о сдаче в плен более чем восьми сотен солдат армии Украины.

Опубликовано: Николай Скира

 
 

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