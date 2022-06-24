Минобороны России заявило о коренном переломе в битве за Донбасс
Министерство обороны России на вечернем брифинге в пятницу, 24 июня, рассказало о ходе боев на Донбассе.
Министерство обороны России сделало важное заявление о событиях в битве за Донбасс.
Вечером 24 июня стало известно о коренном переломе в событиях на Донбассе - окружении и уничтожении группировки ВСУ в "Горском котле".
Это позволило российским Вооруженным силам прорвать линию обороны украинской армии и окружить Лисичанск с южной его стороны.
Также 24 июня появилась информация о сдаче в плен более чем восьми сотен солдат армии Украины.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден случайно показал шпаргалку с инструкцией как вести себя на людях
NYT: Запад во главе с США испытывает боль от последствий санкций против России
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Три тысячи дельфинов погибли в Черном море из-за вооруженного конфликта РФ и Украины
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS