Минобороны РФ: Войска прорвали линию обороны ВСУ и окружили Лисичанск

Российская армия сумела пройти линию обороны ВСУ и окружить Лисичанск с южной стороны.

Российское издание "Комсомольская правда" со ссылкой на информацию Минобороны РФ сообщает о ходе специальной операции на Донбассе.

По заявлению источника, Вооруженные силы Российской Федерации сумели уничтожить очередную линию обороны ВСУ и разбить подразделения Украины в "Горском котле".

Там же за последние двое суток в плен сдались более восьмисот военнослужащих украинской армии. Только за сегодня в плен попали более 40 человек.

Прорыв линии обороны ВСУ позволил российской группе войск "Центр" окружить город Лисичанск с юга. Об этом сообщили на брифинге Минобороны.

"Соединения и воинские части группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и развивая наступление блокировали город Лисичанск с юга", - заявили Игорь Конашенков./p>