Боевики «Айдара» взяли в заложники более 600 человек на заводе «Азот»

Как сообщает Минобороны России со ссылкой на народную милицию так называемой ЛНР, бойцы Украины взяли в заложники мирных жителей.

Министерство обороны Российской Федерации со ссылкой на информацию Народной милиции так называемой ЛНР сообщает о ситуации на окруженном предприятии "Азот".

По данным Луганской народной республики, на предприятии в Северодонецке находятся более 600 мирных жителей.

При этом, говорится в сообщении, они все удерживаются на заводе силой бойцами нацподразделения "Айдар".

Солдаты якобы не позволяют гражданам покинуть завод и уйти по зеленому коридору.

"Вооруженные силы Украины держат 600 заложников на заводе "Азот" в Северодонецке", - передает Sputnik.