Минобороны РФ сообщило, что Войска разбили группировку ВСУ под Лисичанском

Российское оборонное ведомстве рассказывает о ходе боев с украинской армией на Донбассе.

Вечером 24 июня прошел очередной брифинг Министерства обороны Российской Федерации, на котором Игорь Конашенков рассказал о положении дел на Донбассе.

По заявлению Конашенкова, в боях за Донбасс случился коренной перелом - российская армия уничтожила или взяла в плен бойцов ВСУ, оказавшихся в так называемом "Горском котле".

Конашенков сообщил о прорыве линии обороны Вооруженных сил Украины и о выходе войск России к Лисичанску с южной стороны.