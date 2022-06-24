Минобороны РФ сообщило, что Войска разбили группировку ВСУ под Лисичанском
Российское оборонное ведомстве рассказывает о ходе боев с украинской армией на Донбассе.
Вечером 24 июня прошел очередной брифинг Министерства обороны Российской Федерации, на котором Игорь Конашенков рассказал о положении дел на Донбассе.
По заявлению Конашенкова, в боях за Донбасс случился коренной перелом - российская армия уничтожила или взяла в плен бойцов ВСУ, оказавшихся в так называемом "Горском котле".
Конашенков сообщил о прорыве линии обороны Вооруженных сил Украины и о выходе войск России к Лисичанску с южной стороны.
Опубликовано: Николай Скира
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