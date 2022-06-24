История плавучего ресторана Jumbo из Гонконга получила неожиданное продолжение
Ранее в СМИ появилась информация о том, что знаменитый плавучий ресторан Jumbo перевернулся при буксировке.
Представитель компании Aberdeen Restaurant Enterprises Ltd., которой принадлежит судно, заявил, что оно действительно перевернулось, но не затонуло.
Корабль опрокинулся в месте, где глубина превышает 1000 м. Это затрудняет восстановительные работы.
Однако представитель компании отказался комментировать дальнейшие действия. Известно только, что Jumbo вместе с сопровождавшим его буксиром находится в Южно-Китайском море у островов Сиша.
Ресторан на протяжении четырех десятилетий был достопримечательностью Абердина на юге Гонконга. У компании-владельца судно возникли материальные сложности из-за пандемии.
Корабль планировалось отбуксировать в место, где его обслуживание будет обходиться дешевле. Предположительно, это могла быть Камбоджа.
Известие о трагической судьбе достопримечательности стало еще одной причиной мрачных настроений в Гонконге.
Сейчас из города толпами уезжают эмигранты и местные жители. Постоянные ограничения на поездки и ужесточение власти Пекина подрывают будущее Гонконга как международного финансового центра.
Опубликовано: Светлана Репина
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