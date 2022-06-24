Слуцкий назвал принятие Украины в ЕС актом русофобии
Глава ЛДПР, депутат Госдумы Слуцкий прокомментировал наделение Украины статусом кандидата в ЕС.
Глава Либерально-демократической партии России и депутат Государственной думы Слуцкий прокомментировал факт получения Украиной статуса кандидата в ЕС.
По его словам, принятие Украины в ряды Евросоюза - это начала становления Европы на рельсы русофобии.
Слуцкий уверяет, что ни Украина, ни Грузия, ни Молдова не соответствуют ни одному критерию, позволяющему вступить в ряды Евросоюза.
"Скорее это сигнал фактического перехода ЕС на "русофобские рельсы". Ни одна из этих стран не соответствует ни одному критерию для того, чтобы и близко подойти к дверям Евросоюза", - заявил Слуцкий.
Напомним, что Украина и Молдова получили статусы кандидатов на вступление в ЕС, а вот Грузия получила отказ.
Опубликовано: Николай Скира
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