Слуцкий назвал принятие Украины в ЕС актом русофобии

Глава ЛДПР, депутат Госдумы Слуцкий прокомментировал наделение Украины статусом кандидата в ЕС.

Глава Либерально-демократической партии России и депутат Государственной думы Слуцкий прокомментировал факт получения Украиной статуса кандидата в ЕС.

По его словам, принятие Украины в ряды Евросоюза - это начала становления Европы на рельсы русофобии.

Слуцкий уверяет, что ни Украина, ни Грузия, ни Молдова не соответствуют ни одному критерию, позволяющему вступить в ряды Евросоюза.

"Скорее это сигнал фактического перехода ЕС на "русофобские рельсы". Ни одна из этих стран не соответствует ни одному критерию для того, чтобы и близко подойти к дверям Евросоюза", - заявил Слуцкий.

Напомним, что Украина и Молдова получили статусы кандидатов на вступление в ЕС, а вот Грузия получила отказ.