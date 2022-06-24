МВД ЛНР: Киев отправляет все свои резервы в контратаку на Лисичанск и Северодонецк
В Министерстве внутренних дел так называемой ЛНР сообщили о переброске ВСУ резервов на Длнбасс.
В Министерстве внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики сообщили о том, что ВСУ собирают резервы.
По информации, которая по словам помощника главы МВД ЛНР требует проверки, Вооруженные силы Украины готовятся перебрасывать все свои резервы на помощь подразделениям в Лисичанске и Северодонецке.
"ВСУ, по предварительной информации, могут начать передислокацию и направить все имеющиеся резервы на разных направлениях на выручку своим бойцам на территории Лисичанска и Северодонецка, данная информация проверяется", - приводит заявление ТАСС.
Напомним, что в Минобороны Российской Федерации сообщили о том, что войска Украины в "Горском котле" были разбиты, а Лисичанск взять в окружение.
Опубликовано: Николай Скира
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