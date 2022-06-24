Дачники рассказали, стоит ли садить камнеломку у себя на участке

Камнеломка садовая — декоративный многолетник, отличающийся огромным разнообразием видов и сортов. Обладает притягательной красотой, разные виды не похожи друг на друга.

Описание Камнеломки:

В зависимости от сорта может достигать в высоту от 9 до 30 см. Имеет хорошо развитую корневую систему. Листья разрастаются в стороны полусферой у самой земли. Могут быть различных форм и окрасок, все зависит от вида и сорта растения. Цветоносы всегда возвышаются над розеткой листвы. Окраска пятилепестковых бутонов поражает разнообразием.

После цветения растение формирует на стеблях коробочки, заполненные мелкими семенами. В природе камнеломка распространена не только в горных районах, но и в Азии, северной Европе, полярной тундре.

В первую очередь хочу сказать то, что камнеломку можно посадить в местах, фактически непригодных для многих декоративных культур. Она отлично будет чувствовать себя где-то в камушках альпийских горок, на их склонах (главное присыпать их почвой).

Ею можно украсить бордюры и засадить пустующие места на участке. Она отлично уживается с другими декоративными культурами, особо не угнетает их рост, клумба смотрится еще симпатичнее и изысканнее.

Во вторую очередь скажу об уходе за камнеломкой. Она совсем неприхотлива, может расти и в тени и на солнце, засухоустойчива, холодостойка. В северном регионе я ее не выкапываю, не укрываю, ничего не делаю на зиму.

При этом она сохраняет декоративные свойства, остается такой же густой и цветущей даже в условии роста на одном и том же месте в течение многих лет. Камнеломка очень долговечна. Такая красота с минимумом затрат сил и времени – это же прекрасно!

Камнеломка образует на почве плотный ковер, подавляя рост сорняков. Таким образом ее можно высадить в приствольные круги деревьев, под высокорослые декоративные культуры. Она будет защищать грунт от зарастания ненужной зеленью, упрощая вам дачные работы.

Кстати, камнеломка разрастается очень быстро. Поэтому если хотите ограничить ее распространение, сделайте глубокие заборчики и срезайте коробочки с семенами до их полного созревания.

Цветет камнеломка очень бурно и нарядно, но, к сожалению, недолго. Но если правильно подобрать сорта, можно обустроить клумбу, которая будет цвести с мая по август разными цветами: белыми, розовыми, желтыми, красными. Таким образом красота вашей альпийской горке будет обеспечена на все лето.

А еще камнеломка обладает лечебными свойствами. В народной медицине используются корни, листья, стебли, семена растений. Поэтому высадить ее можно не только для красоты, но и для собственного здоровья.