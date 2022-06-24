Опытные дачники рассказали, чем стоит подкармливать лили для пышного цветения
Лилии нельзя назвать неприхотливыми растениями. Без кропотливого ухода и подкормок ее соцветия мельчают, количество их становится меньше.
Для формирования бутонов, пышного и продолжительного цветения растениям в первую очередь нужен фосфор. Поэтому полезно вносить удобрения, богатые именно этим макроэлементом.
Зола. 0,5 л золы разводим в 10 л воды и поливаем лилии. Кстати, в период бутонизации важно не забывать о поливах лилий: достаток воды в этот период очень важен. Если влаги будет не хватать, лилии начнут скидывать бутоны.
Чтобы этого не произошло, раз-два в неделю поливайте цветы, особенно если стоит сухая погода. После одного из поливов и внесите раствор золы.
Можно использовать костную муку, она богата фосфором, который будет усваиваться растением равномерно в течение нескольких месяцев. Осенью он тоже будет очень кстати. Норма внесения – 15-20 гр на растение.
Можно использовать куриный помет: он содержит и фосфор, и азот для поддержания пышной зелени лилии, и калий для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости грибкам и болезням. Лилии любят органику. Концентрация состава 1:20.
Еще один вариант комплексного состава – борофоска. Да, опять она:) Не вижу причин от нее отказываться, если она содержит как раз то, что нам надо (точнее не нам, а готовящимся зацвести лилиям): фосфор и бор для богатого и продолжительного цветения. 2 ст л удобрения разводим в 10 л воды и выливаем по 2 л состава под куст.
Можно приобрести готовые специализированные составы. Например, могу порекомендовать использовать гуматизированное удобрение Гера для луковичных. Оно стимулирует длительное и пышное цветение луковичных культур и улучшает их декоративный вид.
Инструкция по применению указана на упаковке (20-25 гр на кв м почвы). Можно использовать Кемиру Универсал. Упор в удобрении сделан на фосфор и калий, что и нужно лилиям сейчас. Инструкцию также смотрите на упаковке.
А если лилии формируют бутоны, но сбрасывают их, срочно изучайте почему это происходит и поскорее устраняйте причины проблемы.
Опубликовано: Ангелина Крент
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