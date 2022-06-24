Огородники рассказали, как подкармливать томаты содой

Во время цветения томатов мы мечтаем о том, чтобы каждый цветочек завязался в плодик. Чтобы не просто мечтать, а реально помочь растениям, нужно провести простую подкормку.

При выборе гидрокарбоната натрия для улучшения развития томатов руководствуются следующими критериями:

безопасность для растений, людей, полезных насекомых-опылителей, животных;

невысокая стоимость;

доступность;

снижение излишней кислотности грунта;

повышение устойчивости томатных посадок к неблагоприятным внешним условиям;

активизация проклевывания семян;

улучшение приживаемости рассады;

увеличение количества бутонов, обеспечивающих обильное плодоношение;

профилактика опасных инфекций.

Благодаря антисептическим дезинфицирующим характеристикам, содовый раствор находит применение при обеззараживании посевного материала. Этим средством промывают рассадные емкости.

При приготовлении растворов на основе соды важно соблюдать рекомендуемые пропорции компонентов. Используют разные способы:

С целью обеззараживания семян разводят 2 ст. л. гидрокарбоната натрия в 2 л воды. Погружают в раствор посевной материал. Выдерживают 24 часа.

Для интенсификации ростовых процессов, укрепления рассады применяют соду спустя 14-15 дней после появления ростков. Повторную процедуру проводят после пикировки сеянцев по отдельным стаканчикам. Для рабочего раствора требуется 10 г порошка на 1 л воды.

Применяют с успехом соду после перемещения рассады на грядки. В условиях открытого грунта подкормка улучшает адаптацию молодых растений, стимулирует их рост, служит защите от появления вредоносных насекомых.

На 10-литровую тару воды берут 0,5 кг питьевой соды. Вливают приготовленную жидкость под корень. Расход составляет 500 мл / куст. Рекомендуется параллельно опрыскать надземную часть.

С целью активизации формирования завязей используют для корневой подкормки раствор из 30 г гидрокарбоната натрия, растворенного в 2 л отстоянной воды. Норма — 500 мл / куст.

На этапе плодоношения разводят 200 г пищевой соды в 5 л воды. Таким раствором орошают томатные кусты каждую неделю. Процедура ускоряет ростовые процессы, способствует улучшению вкуса вызревающих плодов.

Помогает сода в борьбе с сорной растительностью. Потребуется концентрированный раствор, для которого на 10-литровую емкость с водой берут 1 кг гидрокарбоната натрия. Поливают все сорняки обильно. Обычно спустя неделю они высыхают.

При первых признаках появления вредоносных насекомых разводят 75 г пищевой соды в 10 л отстоянной воды. Такой жидкостью необходимо проводить опрыскивание томатов каждые 6-7 дней, пока насекомые не исчезнут.

Для предупреждения развития инфекций необходимо в 5-литровую тару с водой добавить питьевую соду, которую объединяют с жидким мылом и подсолнечным или другим растительным маслом.

Компоненты берут по 1 ст. л. При тщательном перемешивании добавляют таблетку аспирина, растертую до состояния порошка. Растение орошают каждые 10 дней.

С целью предотвращения преждевременного пожелтения и опадания листьев, начиная с июля, готовят раствор из 1 ст. л. пищевой соды, которую необходимо растворить в 10 л жидкости. Всего потребуются 3 обработки с 10-дневным интервалом.

Для приготовления содовых составов используют пластиковую, эмалированную, стеклянную тару. Порошок быстрее растворяется, если предварительно отстоянную воду подогреть до 30-37 °C.

Перед выполнением опрыскивания жидкость фильтруют. Проводят процедуры в вечернее время или рано утром. При грамотном использовании соды удается получить хороший урожай томатов с вкусными качественными плодами.