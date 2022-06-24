Дачники рассказали об отличиях между ежевикой и ежемалиной
Ежемалина – неприхотливый и урожайный гибрид, который станет приятным и полезным дополнением в вашем саду.
Ежевика повсюду встречается в дикой природе в лесах, на полянах, в оврагах. А вот ежемалина в дикой природе не растет, так как была выведена селекционерами искусственным путем.
Отличаются эти два растения между собой по:
внешнему виду. У ежевики побеги крупные и мощные, длиной от 3 м. У ежемалины побеги тонкие и короткие, не более 2,5 м. Ежевика разрастается стремительными темпами во все стороны, образуя густые заросли. Ежемалина растет аккуратным кустом;
ягодам. Обе ягоды черного цвета, но у ежевики они длинные и овальные, у ежемалины круглые в виде полусферы;
шипам. У ежевики шипы крупные и плотной структуры. У ежемалины – мелкие, гнущиеся;
плодоношению. Ежевика плодоносит 1-1,5 месяца. Ежемалина созревает в течение двух недель;
срокам созревания. Ежевика начинает спеть в июле. Ягоды длительное время не осыпаются. Ежемалина плодоносит через 4 недели после цветения;
вкусу. Ежевика на вкус сладко-кисловатая и немного терпкая. Ежемалина более сладкая и ароматная.
Ежевика более восприимчивая к болезням и нападению вредителей, в отличие от ежемалины. Из заболеваний она подвергается:
корневому раку, который поражает побеги и корни растения. Болезнь не лечится;
фитофторозу. Проявляется загниваем корней;
антракнозу. Проявляется фиолетово-красными пятнами на листьях, которые впоследствии высыхают и трескаются;
септориозу. На побегах, листьях и годах появляются круглые пятна коричневого цвета;
мучнистой росе. Развивается заболевание из-за повышенной влажности и сильной жары. Проявляется образованием белого налета на листьях, который в дальнейшем приобретает бурый оттенок.
Из вредителей на ежевику нападают:
листовертки;
мраморные щитники;
трипсы.
А вот ежемалина практически ничем не болеет, и на нее не нападают вредители.
Тем не менее, у этих культур имеется много общего:
универсальность применения;
высокие вкусовые качества;
богатый витаминами состав ягод;
стойкость кустов к морозам;
необходимость в подвязывании к опорам;
вегетативное размножение
Как видно, эти два ягодных кустарника довольно сильно отличаются между собой. Приняв решение посадить ежевику или ежемалину, обязательно выберите оптимальный для себя вариант.
Опубликовано: Ангелина Крент
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