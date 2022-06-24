Дачники рассказали об отличиях между ежевикой и ежемалиной

Ежемалина – неприхотливый и урожайный гибрид, который станет приятным и полезным дополнением в вашем саду.

Ежевика повсюду встречается в дикой природе в лесах, на полянах, в оврагах. А вот ежемалина в дикой природе не растет, так как была выведена селекционерами искусственным путем.

Отличаются эти два растения между собой по:

внешнему виду. У ежевики побеги крупные и мощные, длиной от 3 м. У ежемалины побеги тонкие и короткие, не более 2,5 м. Ежевика разрастается стремительными темпами во все стороны, образуя густые заросли. Ежемалина растет аккуратным кустом;

ягодам. Обе ягоды черного цвета, но у ежевики они длинные и овальные, у ежемалины круглые в виде полусферы;

шипам. У ежевики шипы крупные и плотной структуры. У ежемалины – мелкие, гнущиеся;

плодоношению. Ежевика плодоносит 1-1,5 месяца. Ежемалина созревает в течение двух недель;

срокам созревания. Ежевика начинает спеть в июле. Ягоды длительное время не осыпаются. Ежемалина плодоносит через 4 недели после цветения;

вкусу. Ежевика на вкус сладко-кисловатая и немного терпкая. Ежемалина более сладкая и ароматная.

Ежевика более восприимчивая к болезням и нападению вредителей, в отличие от ежемалины. Из заболеваний она подвергается:

корневому раку, который поражает побеги и корни растения. Болезнь не лечится;

фитофторозу. Проявляется загниваем корней;

антракнозу. Проявляется фиолетово-красными пятнами на листьях, которые впоследствии высыхают и трескаются;

септориозу. На побегах, листьях и годах появляются круглые пятна коричневого цвета;

мучнистой росе. Развивается заболевание из-за повышенной влажности и сильной жары. Проявляется образованием белого налета на листьях, который в дальнейшем приобретает бурый оттенок.

Из вредителей на ежевику нападают:

листовертки;

мраморные щитники;

трипсы.

А вот ежемалина практически ничем не болеет, и на нее не нападают вредители.

Тем не менее, у этих культур имеется много общего:

универсальность применения;

высокие вкусовые качества;

богатый витаминами состав ягод;

стойкость кустов к морозам;

необходимость в подвязывании к опорам;

вегетативное размножение

Как видно, эти два ягодных кустарника довольно сильно отличаются между собой. Приняв решение посадить ежевику или ежемалину, обязательно выберите оптимальный для себя вариант.