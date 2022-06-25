Огородники рассказали, как поливать репчатый лук в открытом грунте

Уход за луком на первый взгляд кажется простым, но далеко не всем дачникам удается получить крупные головки или сочную зелень. Как и у любой культуры, у лука есть свои секреты.

Начало полива:

Поливать лук необходимо с начала его посадки. В этом году установилась такая погода, что я полил растения лишь однажды, когда посадил. В остальное время это делает дождь, который идет по три-четыре раза в неделю.

Так много влаги луку уже и не надо, но приходится полагаться на то, что установится сухая погода, тогда я сам смогу регулировать нормы увлажнения

При отсутствии дождей поливать лук необходимо дважды в неделю до того момента, пока не ляжет перо.

Придерживаюсь таких норм при увлажнении:

После посадки на один квадратный метр выливаю ведро воды.

Когда появится перо, увеличиваю норму на два литра .

В июне уменьшаю до восьми литров.

В июле норма будет уже пять литров.

Перо легло — совсем не поливаю.

Полив провожу теплой отстоянной водой в вечернее время.

Существуют разные способы подачи воды на поверхность почвы:

лейкой;

шлангом;

при помощи капельной системы.

У меня посадки лука занимают немного места, поэтому лейка или шланг мне вполне подходят. На шланге есть насадка, а живительную влагу качают из речки, в которой она достаточно прогревается.

Капельный полив — простой способ, но и самый дорогой. При этом способе вода поступает равномерно и не требует наблюдения.

При подаче воды на грядки учитываю общие правила:

Лью воду не на луковицу, а рядом с ней слабой струей.

Вечернее увлажнение предпочтительнее, но можно полить и утром.

После полива почву рыхлю.

Подкармливаю при необходимости.

Провожу мульчирование для сохранения влаги.

После полегания пера орошение прекращаю.

Существуют составы для предупреждения заболеваний или отпугивания вредителей:

Вода с добавлением соли отпугивает луковую муху. Я растворяю две столовых ложки в ведре воды.

Настой золы хорошо питает культуру и служит профилактикой болезней и вредителей. Добавляю в ведро воды два стакана золы и настаиваю 2-3 часа.

Настой банановой кожуры питает посадки калием. Измельчаю несколько штук и настаиваю в ведре воды.

Соблюдение правил при поливе лука приводит к хорошему урожаю здоровой репки, которая будет хорошо храниться всю зиму.