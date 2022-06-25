Огородники рассказали, как поливать репчатый лук в открытом грунте
Уход за луком на первый взгляд кажется простым, но далеко не всем дачникам удается получить крупные головки или сочную зелень. Как и у любой культуры, у лука есть свои секреты.
Начало полива:
Поливать лук необходимо с начала его посадки. В этом году установилась такая погода, что я полил растения лишь однажды, когда посадил. В остальное время это делает дождь, который идет по три-четыре раза в неделю.
Так много влаги луку уже и не надо, но приходится полагаться на то, что установится сухая погода, тогда я сам смогу регулировать нормы увлажнения
При отсутствии дождей поливать лук необходимо дважды в неделю до того момента, пока не ляжет перо.
Придерживаюсь таких норм при увлажнении:
После посадки на один квадратный метр выливаю ведро воды.
Когда появится перо, увеличиваю норму на два литра .
В июне уменьшаю до восьми литров.
В июле норма будет уже пять литров.
Перо легло — совсем не поливаю.
Полив провожу теплой отстоянной водой в вечернее время.
Существуют разные способы подачи воды на поверхность почвы:
лейкой;
шлангом;
при помощи капельной системы.
У меня посадки лука занимают немного места, поэтому лейка или шланг мне вполне подходят. На шланге есть насадка, а живительную влагу качают из речки, в которой она достаточно прогревается.
Капельный полив — простой способ, но и самый дорогой. При этом способе вода поступает равномерно и не требует наблюдения.
При подаче воды на грядки учитываю общие правила:
Лью воду не на луковицу, а рядом с ней слабой струей.
Вечернее увлажнение предпочтительнее, но можно полить и утром.
После полива почву рыхлю.
Подкармливаю при необходимости.
Провожу мульчирование для сохранения влаги.
После полегания пера орошение прекращаю.
Существуют составы для предупреждения заболеваний или отпугивания вредителей:
Вода с добавлением соли отпугивает луковую муху. Я растворяю две столовых ложки в ведре воды.
Настой золы хорошо питает культуру и служит профилактикой болезней и вредителей. Добавляю в ведро воды два стакана золы и настаиваю 2-3 часа.
Настой банановой кожуры питает посадки калием. Измельчаю несколько штук и настаиваю в ведре воды.
Соблюдение правил при поливе лука приводит к хорошему урожаю здоровой репки, которая будет хорошо храниться всю зиму.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден случайно показал шпаргалку с инструкцией как вести себя на людях
NYT: Запад во главе с США испытывает боль от последствий санкций против России
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Три тысячи дельфинов погибли в Черном море из-за вооруженного конфликта РФ и Украины
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS