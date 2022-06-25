Дачники рассказали, как вылечить смородину от болезней
На участке любого садовода произрастает немало полезных ягод. Достойное место среди них занимает смородина, которую также называют ягодой здоровья.
Кусты смородины — одно из наиболее популярных растений в садах средней полосы России. Для профилактики болезней и вредителей лучшее средство — сода. Садовую культуру атакуют долгоносики, тля, гусеницы-листоеды. Обработка смородины содой весной помогает уберечь кусты от насекомых-вредителей.
Способ приготовления:
Правильно приготовленный раствор послужит отличным профилактическим средством.
Подготовьте чистую емкость. Нельзя использовать металлические емкости, лучше если это будет пластиковое ведро.
Наполните ее теплой водой. Кипяток ни в коем случае не подойдет. Остудите его до температуры 40-50 ℃.
Добавьте соду в пропорции 2 ст. л. на 1 л воды. Для этого применяют как пищевую, так и кальцинированную соду. Последний вариант предпочтительнее.
Для липкости в жидкость добавляют хозяйственное или любое недушистое жидкое мыло. Добавьте подсолнечное масло — и избавитесь от грибка.
Залейте раствор в опрыскиватель или пульверизатор.
Хорошо обработайте ствол, ветви и молодые листья. Процедуру необходимо проводить до начала цветения.
Работы по обработке смородины проводите утром или вечером, в теплую безветренную погоду.
Для полива 1 куста можно использовать состав из 2 ст. л. соды и 5 л воды. Если вы добавите в этот раствор дрожжи, то получится хорошая корневая подкормка для смородины.
Положительные стороны обработки содой:
К обработке необходимо приступить ранней весной. Раствором соды опрыскивают побеги и почки, поливают почву вокруг куста. Таким образом можно не только убить насекомых и грибки, но и избавиться от сорняков и увеличить урожайность.
После обработки кустарник не следует сразу поливать. Должно пройти не менее трех часов, прежде чем можно напоить растение.
Меры безопасности:
Такой раствор безвреден для человека. Но все-таки при выполнении работ соблюдайте меры предосторожности. Надевайте резиновые перчатки. После обработки вещи отправьте в стирку. Лицо и руки хорошо помойте с мылом, рот прополощите.
Если после обработки раствор остался, его необходимо вылить. Так как при хранении он теряет свои полезные свойства и будет бесполезен при обработках.
Не забудьте хорошо промыть тару, где был раствор и пульверизатор. Сода может оставаться на стенках емкости и быть несовместима с другими растворами. Промыв, оставьте открытым опрыскиватель. Ведро так же необходимо высушить или протереть чистой тряпочкой.
Следуйте нашим рекомендациям, соблюдайте правильные пропорции при обработке смородины и наслаждайтесь хорошим урожаем. Хороший уход за растением всегда будет оправдан — ягода получится крупной, а куст — крепким.
Опубликовано: Ангелина Крент
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