Дачники рассказали, как вылечить смородину от болезней

На участке любого садовода произрастает немало полезных ягод. Достойное место среди них занимает смородина, которую также называют ягодой здоровья.

Кусты смородины — одно из наиболее популярных растений в садах средней полосы России. Для профилактики болезней и вредителей лучшее средство — сода. Садовую культуру атакуют долгоносики, тля, гусеницы-листоеды. Обработка смородины содой весной помогает уберечь кусты от насекомых-вредителей.

Способ приготовления:

Правильно приготовленный раствор послужит отличным профилактическим средством.

Подготовьте чистую емкость. Нельзя использовать металлические емкости, лучше если это будет пластиковое ведро.

Наполните ее теплой водой. Кипяток ни в коем случае не подойдет. Остудите его до температуры 40-50 ℃.

Добавьте соду в пропорции 2 ст. л. на 1 л воды. Для этого применяют как пищевую, так и кальцинированную соду. Последний вариант предпочтительнее.

Для липкости в жидкость добавляют хозяйственное или любое недушистое жидкое мыло. Добавьте подсолнечное масло — и избавитесь от грибка.

Залейте раствор в опрыскиватель или пульверизатор.

Хорошо обработайте ствол, ветви и молодые листья. Процедуру необходимо проводить до начала цветения.

Работы по обработке смородины проводите утром или вечером, в теплую безветренную погоду.

Для полива 1 куста можно использовать состав из 2 ст. л. соды и 5 л воды. Если вы добавите в этот раствор дрожжи, то получится хорошая корневая подкормка для смородины.

Положительные стороны обработки содой:

К обработке необходимо приступить ранней весной. Раствором соды опрыскивают побеги и почки, поливают почву вокруг куста. Таким образом можно не только убить насекомых и грибки, но и избавиться от сорняков и увеличить урожайность.

После обработки кустарник не следует сразу поливать. Должно пройти не менее трех часов, прежде чем можно напоить растение.

Меры безопасности:

Такой раствор безвреден для человека. Но все-таки при выполнении работ соблюдайте меры предосторожности. Надевайте резиновые перчатки. После обработки вещи отправьте в стирку. Лицо и руки хорошо помойте с мылом, рот прополощите.

Если после обработки раствор остался, его необходимо вылить. Так как при хранении он теряет свои полезные свойства и будет бесполезен при обработках.

Не забудьте хорошо промыть тару, где был раствор и пульверизатор. Сода может оставаться на стенках емкости и быть несовместима с другими растворами. Промыв, оставьте открытым опрыскиватель. Ведро так же необходимо высушить или протереть чистой тряпочкой.

Следуйте нашим рекомендациям, соблюдайте правильные пропорции при обработке смородины и наслаждайтесь хорошим урожаем. Хороший уход за растением всегда будет оправдан — ягода получится крупной, а куст — крепким.