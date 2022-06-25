Дачники рассказали, как размножить яблони воздушными отводками
Обычно потребность в размножении яблони возникает, когда приходится расставаться с полюбившимися сортами по причине их старения или серьезной болезни.
Предварительные действия:
Наверняка каждый из вас размножал кусты при помощи отводок, пришпиливания веточки к земле. С яблоней такой фокус не пройдет. Корни должны образоваться в воздухе. А для этого должны совпасть все подходящие условия.
Начало процесса размножения яблони проводится, пока почки спят.
Какие инструменты и материалы нужны:
полуторалитровая бутылка из пластика;
рукав из полиэтилена;
специфический субстрат;
острый нож, обработанный дезинфицирующим раствором.
В качестве субстрата может выступать мох сфагнум, минеральная вата для гидропоники или смесь мха, дерна, компоста и опилок.
Проведение процесса размножения:
Важными моментами являются выбор ветки и правильное сооружение конструкции.
Отбор и подготовка побега:
Для размножения подходят сильные ветки без искривлений, которые плодоносят, возрастом двух или трех лет с молодым приростом. Выбирать их надо с освещенной стороны.
Для проведения надреза для начала разминаю кору.
Как я это делаю:
надеваю на ветку рукав из полиэтилена;
заматываю его с концов изолентой;
оставляю в таком виде до июня.
Укоренение:
В начале июня рукав снимаю. Отступив от места соединения молодого прироста с основной веткой 10 сантиметров, снимаю вокруг кору в 1 сантиметр толщиной и делаю несколько продольных разрезов вверх длиной 2 сантиметра.
Дальше действую так:
Надеваю на побег рукав и закрепляю его изолирующей лентой ниже среза.
Пропускаю ветку через бутылку таким образом, чтобы ее горлышко упиралось в место перемотки.
Наливаю в емкость укоренитель.
Верхний край рукава закрываю над бутылкой и приматываю изолентой на ветке.
Подвязываю веточку с воздушным отводком так, чтобы она была установлена вертикально, сокодвижение не нарушится.
Через сутки проделываю внизу отверстия для утечки жидкости.
Разматываю рукав и наполняю бутылку увлажненным субстратом, закрывая им поврежденную на коре площадь.
Для предотвращения перегрева субстрата притеняю сооружение. Ежедневно проверяю влажность почвы и поливаю отводку.
Верно проведенная подготовка и сам процесс укоренения позволит получить саженец для посадки в открытый грунт. Так из веточки через несколько лет вырастет плодоносящая яблоня.
Опубликовано: Ангелина Крент
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