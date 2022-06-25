Дачники рассказали, как размножить яблони воздушными отводками

Обычно потребность в размножении яблони возникает, когда приходится расставаться с полюбившимися сортами по причине их старения или серьезной болезни.

Предварительные действия:

Наверняка каждый из вас размножал кусты при помощи отводок, пришпиливания веточки к земле. С яблоней такой фокус не пройдет. Корни должны образоваться в воздухе. А для этого должны совпасть все подходящие условия.

Начало процесса размножения яблони проводится, пока почки спят.

Какие инструменты и материалы нужны:

полуторалитровая бутылка из пластика;

рукав из полиэтилена;

специфический субстрат;

острый нож, обработанный дезинфицирующим раствором.

В качестве субстрата может выступать мох сфагнум, минеральная вата для гидропоники или смесь мха, дерна, компоста и опилок.

Проведение процесса размножения:

Важными моментами являются выбор ветки и правильное сооружение конструкции.

Отбор и подготовка побега:

Для размножения подходят сильные ветки без искривлений, которые плодоносят, возрастом двух или трех лет с молодым приростом. Выбирать их надо с освещенной стороны.

Для проведения надреза для начала разминаю кору.

Как я это делаю:

надеваю на ветку рукав из полиэтилена;

заматываю его с концов изолентой;

оставляю в таком виде до июня.

Укоренение:

В начале июня рукав снимаю. Отступив от места соединения молодого прироста с основной веткой 10 сантиметров, снимаю вокруг кору в 1 сантиметр толщиной и делаю несколько продольных разрезов вверх длиной 2 сантиметра.

Дальше действую так:

Надеваю на побег рукав и закрепляю его изолирующей лентой ниже среза.

Пропускаю ветку через бутылку таким образом, чтобы ее горлышко упиралось в место перемотки.

Наливаю в емкость укоренитель.

Верхний край рукава закрываю над бутылкой и приматываю изолентой на ветке.

Подвязываю веточку с воздушным отводком так, чтобы она была установлена вертикально, сокодвижение не нарушится.

Через сутки проделываю внизу отверстия для утечки жидкости.

Разматываю рукав и наполняю бутылку увлажненным субстратом, закрывая им поврежденную на коре площадь.

Для предотвращения перегрева субстрата притеняю сооружение. Ежедневно проверяю влажность почвы и поливаю отводку.

Верно проведенная подготовка и сам процесс укоренения позволит получить саженец для посадки в открытый грунт. Так из веточки через несколько лет вырастет плодоносящая яблоня.