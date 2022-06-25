Дачники рассказали о гуматах и их использовании

Еще десять лет назад препараты на основе гуминовых кислот были большой редкостью, садоводы и огородники только начинали применять их на своих участках.

Торф и бурый уголь являются основами для получения гуминовых кислот. Их выделяют с помощью щелочи, затем очищают, освобождают от ненужных примесей и делают гранулы или жидкий раствор. Неправильно гуматы называть удобрениями. Эти вещества для растений — естественный стимулятор роста.

При попадании в почву гуматы стимулируют в ней активность микроорганизмов, в результате состав грунта улучшается, повышается воздухообмен, дающий возможность корням напитываться кислородом.

Для культивации огородных культур гуминовые стимуляторы используются в виде водных растворов. Ими обрабатывают семена, рассаду и взрослые растения.

Таким образом в растительных организмах увеличивается скорость белкового синтеза и нормализуются обменные процессы. Подкормленные гуматами культуры лучше адаптируются к неблагоприятным климатическим условиям.

Влияние гуматов на огородные культуры в разное время их развития:

В гуминовых стимуляторах замачивают семена, что повышает их всхожесть и дальнейшее прорастание.

Рассада после высадки в грунт быстрее приживается и укореняется.

У взрослых растений увеличивается темп роста и развития, что приводит к более богатому и качественному урожаю.

Для подкормок культурных растений применяют два основных вида гуматов:

Гумат натрия. Это вещество не подходит для щелочного грунта. Его используют для повышения стрессоустойчивости растений при резких перепадах температуры, а также для увеличения зеленой массы.

Гумат калия. Эффективен для подготовки семян и клубней к посадке, для скорейшего укоренения пересаженных черенков и рассады.

Существенной разницы в воздействии на культуры разных видов гуматов нет. Оба вида взаимозаменяемы.

Правильное использование гуматов:

Гуматы продаются в разных формах и концентрациях, поэтому соблюдение инструкции обязательно.

Приготовленная смесь гумата сохраняет свое действие 14 дней.

Допустимо использование гуминовых стимуляторов совместно с органическими, азотными и калийными удобрениями. Чтобы не допустить образований труднорастворимых соединений, нежелательно соединять гуматы с фосфорными удобрениями и кальциевой селитрой.

Ниже приведены рекомендации для подкормки и обработки стимуляторами различных огородных и садовых культур:

Помидоры, баклажаны, огурцы. Поливают рассаду из расчета 2 л раствора (0,05%-ного) на 1 кв. м.

Корнеплоды, луковичные и зелень. Раз в месяц, за неделю до начала сбора. Строго следуют инструкции специализированных препаратов для зеленых культур.

Морковь, свекла, капуста, сладкий перец, патиссоны, кабачки. Раз в неделю опрыскивают каждый кв. м 3 л раствора.

Плодово-ягодные культуры. Опрыскивают по мере роста: перед тем как распустятся листья, при набухании почек, в начале бутонизации, после цветения, после появления завязей и два раза в фазе плодового роста. За 14 дней до сбора урожая подкормки прекращают.

Для большей эффективности гуматы применяют на всех фазах развития растений. Опытные огородники считают, что использование стимуляторов в парниках и теплицах более продуктивно, чем в открытом грунте.

Несмотря на все вышеперечисленные достоинства гуматов, не стоит считать их избавлением ото всех бед и проблем на участке. Эти кислоты могут принести пользу только при соблюдении всех рекомендаций и при правильном круглогодичном уходе за растениями.