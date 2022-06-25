Дачники рассказали, как необходимо поливать чеснок после удаления стрелок

Луковые овощи, к которым относится чеснок и лук, как и все остальные садово-огородные культуры, нуждаются во влаге. Без организации поливов, особенно в засуху и жаркое лето, получить рекордный урожай крупных и сочных головок весьма проблематично.

Нужен ли полив?

В начале лета у чеснока – пик развития. Он начинает выпускать цветоносы, которые надо удалять – иначе не вырастет хорошая луковица. Но после этого огородники часто задаются вопросом: а надо ли продолжать полив? Вроде бы пик достигнут, дальше чеснок может расти и по инерции…

На самом деле это и близко не так: поливать не только можно, но и нужно. Ведь если надземная зелёная часть чеснока больше не развивается – то в земле процесс развития долек ещё в самом разгаре. Полив нужен, хотя и не такой обильный, как весной и в первых числах лета.

Как правильно поливать:

Чеснок считается неприхотливым по влажности. Перелива воды он не любит, но совсем без неё, разумеется, обойтись не может. Поэтому поливать чеснок после удаления стрелок надо осторожно.

Оптимальным вариантом является полив по такому графику:

не чаще 1 раза в неделю;

не более 10 л на 1 кв. м грядки

Но это усреднённые цифры. Лучше всего перед поливом сделать на грядке небольшую лунку и оценить, насколько влажная земля на глубине в 5-10 см – именно там у чеснока находятся корни. которые и «пьют» воду. Если почва полностью сухая – поливать надо.

График полива зависит и от стоящей погоды. Если зарядили дожди, ни о каком поливе, разумеется, речь не идёт. Напротив, если стоит жара с ярким солнцем, поливать можно и чаще, чем раз в неделю: не нужно дожидаться, пока земля станет «каменной».

Полив должен продолжаться до августа. Полностью прекращать его нужно примерно за 20 дней до того, как намечена уборка.

Подкормка чеснока летом:

Кроме влаги, чеснок после удаления стрелок нуждается и в подкормке. Однако она тоже должна проводиться по определённым правилам, чтобы росла луковица, а не перо: оно у отстрелковавшегося чеснока уже несъедобно.

Полный график подкормки чеснока за сезон выглядит так:

Озимый чеснок подкармливают после того, как снег сошёл и появились первые всходы. В это время используются азотные удобрения.

В мае чеснок подкармливают карбамидом.

Через пару недель после карбамида вносят нитроаммофоску. Лучше всего это делать в пасмурную погоду, тогда удобрение лучше усваивается растением.

Во второй половине июня вносят калиевые и фосфатные удобрения (суперфосфат, сульфат калия). Они нужны для того, чтобы укрепить головку и стимулировать её рост. Обычно используется раствор для полива, состоящий из 10 л воды (стандартное ведро), 15 г сульфата калия 30 г суперфосфата.

Дополнительно после обрыва стрелок можно внести зольный настой. Он готовится так:

В ведро на 10 л засыпается 300 г древесной золы (лучше всего – от сожжения сухого бурьяна, в нём больше калия).

Зола заливается тёплой водой и оставляется на солнечном месте на 3 часа.

Готовый настой перемешивается, чтобы зола не осталась на дне, и разливается по грядке – примерно по кружке на каждую головку чеснока.

Если лето дождливое, для профилактики загнивания головок можно использовать Новосил. Также хорош для этой цели и Эпин Экстра. Дозировка и способ обработки указаны на упаковках этих препаратов.

Заключение:

Поливать чеснок после того, как удалены стрелки, следует редко, но обильно. Сроки и количество полива зависят от погоды: во время летней жары нужно поливать раз в 7-8 дней, если погода прохладная и дождливая, полив не нужен и даже вреден.

Также не стоит забывать о том, что чеснок нуждается в подкормке калийными и фосфорными составами. Если соблюдать эти правила, урожай будет хорошим, а сам чеснок – вкусным и лёжким.