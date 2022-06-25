Огородники рассказали, как избавиться от вредителей чеснока

Вырастить хороший чеснок несложно. Но при нарушении правил агротехники его часто атакуют разнообразные вредители. Несмотря на то что их число велико, бороться с ними можно, но надо вовремя заметить и опознать, кого именно требуется уничтожать.

Основные вредители чеснока:

Важным свойством культуры считается способность выделять специальные вещества под названием «фитонциды» которые способны отпугивать большинство вредоносных насекомых.

Однако некоторые вредители продолжают наносить вред чесноку. Среди них:

Тля. Мелкие насекомые способны поражать не только чеснок, но и массу других садовых посадок. Паразиты перемещаются многочисленными колониями и атакуют чеснок от шейки до стрелок. Всего за несколько суток тля способна полностью уничтожить чесночные грядки.

Обнаружив вредителя на своем участке, следует как можно скорее принять меры. Наибольшую активность тля проявляет в мае, однако посадки находятся в опасности вплоть до наступления осени. Чтобы вовремя заметить проблему, внимательно следите за состоянием молодых перьев: при появлении тли они будут желтеть.

Луковая муха. Этот вредитель чаще атакует посадки в конце весны. Основная опасность состоит в том,. что вредитель откладывает яйца в почву или на нижние ярусы чесночных листьев. В итоге чесночные головки размягчаются и мгновенно сгнивают.

Луковая моль. Для растений опасны не сами взрослые особи, а их личинки. Их отложенных яиц появляются маленькие гусеницы, которые питаются листовыми пластинами. Обнаружить проблему можно по появлению на листьях характерных пятен или светлых продольных полос. Пораженные растения вянут и погибают.

Как бороться с вредителями чеснока?

Вредоносные насекомые не только негативно влияют на количество урожая, но и существенно снижают его качество. Испорченный чеснок становится непригодным для употребления в пищу.

Для эффективной борьбы с паразитами можно использовать как народные средства, так и специализированные химические препараты. Выбор конкретного метода зависит от степени поражения посадок. Я использую на своем участке и те и другие средства. Нередко нужен комплексный подход.

Лучшие народные средства против вредителей чеснока:

Многие считают народные методы малоэффективными, однако и среди них есть довольно действенные средства. Домашние настои нетоксичны и никак не снижают качество урожая.

На своем участке я использовал следующие рецепты:

Отвар пижмы. За счет своего резкого запаха средство эффективно отпугивает вредителей. Для приготовления состава потребуется три килограмма свежих цветов залить водой и довести до кипения.

В качестве емкости удобно использовать обычное эмалированное ведро. Доведя до кипения, состав нужно подержать на огне еще 15 минут. Затем отвар нужно остудить и процедить. Готовым раствором можно опрыскивать чесночные посадки. Для получения стойкого эффекта достаточно двух обработок в месяц на протяжении всего сезона.

Настой на основе тысячелистника. Средство эффективно в отношении тли и гусениц. Для приготовления настоя необходимо измельчить побеги тысячелистника (800 грамм) и залить тремя литрами кипятка.

В таком состоянии настой нужно оставить на 40 минут, предварительно накрыв крышкой. Затем нужно добавить еще воды до объема 7 литров, дать настояться в течение суток и процедить. Готовым составом можно как опрыскивать, так и поливать чесночные грядки.

Химические средства:

При сильном поражении посадок без использования специальных препаратов не обойтись. Я не раз использовал препарат «карбофос». Средство эффективно в отношении тли, трипсов, и других вредителей.

Для приготовления рабочего раствора потребуется 60 грамм препарата развести в небольшом объеме воды и тщательно перемешать. Затем концентрат нужно довести до объема 10 литров. Готовым составом можно проводить обработки в отсутствие агрессивного солнца.