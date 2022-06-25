Дачники рассказали, чем подкармливать гортензию для пышного цветения

Эти роскошные растения с огромным количеством красивейших разновидностей никого не оставят равнодушным. Шикарные метельчатые соцветия длиной до 25 см в форме широкой пирамиды состоят из мелких и крупных цветков.

В составе натуральных кисломолочных продуктов содержатся минералы, а также аминокислоты, благотворно влияющие на развитие и цветение гортензии. В качестве удобрений можете воспользоваться:

сывороткой;

простоквашей;

кефиром;

ряженкой.

Подойдёт и прокисшее молоко, и просроченный йогуртовый продукт и вообще любая другая кисломолочная продукция. В этих продуктах содержатся различные бактерии, которые помогают бороться со спорами болезнетворных грибков и предотвращают образование инфекционных заболеваний, однако не нанесут вред красивому цветущему кустарнику.

Для того чтобы приготовить необычный подкислитель, необходимо взять 1-2 л кефира или другого кисломолочного продукта затем развести его с водой (10 л). Полученной жидкостью необходимо поливать кустарник под корень через каждые 14-21 дней.

Если между подкормками делать большие перерывы, можно достичь интересного и оригинального эффекта: один куст будет обладать соцветиями различных расцветок.

При поливке кустарников гортензии слабой марганцовкой (бледно-розовой окраски) происходит дезинфицирование грунта, ко всему этому укрепляются побеги и увеличивается количество образовавшихся соцветий.

Перманганат калия нужно с особой тщательностью размешать в жидкости до полнейшего растворения кристалликов. За весь сезон требуется подкормить растение в количестве 3-4 раз.

Помощь от уксуса, кислоты и дрожжей:

Для установления нормального показателя pH можно воспользоваться любыми пищевыми продуктами, но только если в их составе отсутствует соль.

Чтобы повысить кислотность в грунте, примените для изготовления раствора:

Лимонную кислоту. В 1 л воды растворите 2 ст. л. лимонного порошка до полного исчезновения кристаллов. Концентрированный раствор слейте в ведро, добавьте жидкость в количестве 9 л и тщательно перемешайте.

Яблочный уксус. Приготовление подкормки: в 10 л воды разведите 100 мл уксусного продукта и используйте для поливки.

Дрожжевая подкормка является хорошим способом для увеличения интенсивности цветения культуры.

Для того чтобы укрепилась корневая система гортензии и кустарник быстро развивался, а также цветение было наиболее пышным, подойдут следующие растворы:

Чёрствое хлебобулочное изделие (чёрное или белое). Засохшие кусочки хлеба положите в глубокую ёмкость, залейте жидкостью. Ломтики должны находиться полностью в воде. Посуду накройте сверху крышкой, положите на неё любой груз и поставьте в тёплом помещении.

Дайте настояться в течение некоторого времени, пока в жидкости не начнётся брожение. Затем разведите полученную закваску жидкостью в пропорции 1:1.

Живое пиво. Наибольший эффект будет от пива, в котором отсутствуют стабилизаторы и консерванты и срок хранения составляет не несколько месяцев, а дней. Выдохшийся продукт разбавьте перед поливкой в пропорции 1:10.

Сухие дрожжи. Пачку дрожжей в объёме 10 г смешайте с сахаром (3 ст. л.), залейте тёплой водой (0,5 л), накройте материалом и поставьте в тёплое место. Как только продукт активизируется, примерно через полчаса или 40 минут, слейте закваску в посуду, влейте ещё 9 л жидкости и хорошо перемешайте.

Нельзя использовать все приготовленные смеси одновременно. Интервал между обработками нестандартными удобрениями должен составлять не более 14-20 дней в течение вегетационного периода. А какими вариантами подкормок воспользоваться – выбирайте сами.