Дачники рассказали, как выращивать самшит в саду

Обычно кусты самшита растут в теплых регионах с высокой влажностью, например, в Средиземноморье, но некоторое сорта этого кустарника хорошо приживаются и в более суровом климате.

Самшит – вечнозеленый кустарник, состоящий из гибких веток, густо покрытых небольшими округлыми листочками темно-зеленого цвета. Второе его название – буксус.

В России самшит занесен в Красную книгу, его кусты редко встречается в природе, но часто используются для декоративных целей. Древесина у самшита достаточно твердая, подстричь можно только тонкие веточки.

Обратите внимание на корни:

В природе самшит растет в медленном темпе. На протяжении года кустики в основном вытягиваются в высоту на 6-7 см. Но это в случае достаточного ухода и плодородного грунта. Чтобы рост не останавливался, куст необходимо периодически подпитывать удобрениями.

Я подкармливаю самшит сразу при посадке перегноем и золой.Этого будет достаточно растению. Два года ничего не нужно вносить в почву для подкормки.

На третий год вношу весной под корень аммиачную селитру. Осенью кустам необходимы – суперфосфат и хлористый калий. Через каждые три года специалисты советуют вносить в почву навоз или перепревший компост.

Также стоит помнить о том, что хорошее развитие корней самшита дает влага в грунте летом при жаркой погоде. При этом кусты в прикорневой зоне необходимо мульчировать. Это нужно делать в самом конце весны.

При этом если весной вы не внесли в почву азотное удобрение, то им можно подкормить и в начале лета. Не пропустите срок, чтобы азотные удобрения не спровоцировали рост молодых побегов. Они зимой вымерзают.

Первую подкорму проводят при посадке кустарника.

Мы должны позаботиться о подземной части:

Самшит не приспособлен к выращиванию в холодных регионах. Кустарник тяжело справляется с морозами. Если зима суровая, то он может погибнуть. Его следует на зимовку укрывать. Подойдет любой укрывной материал.

Я использую грубую мешковину. Самое главное, чтобы во время зимы растение не раскрылось. Для этого необходимо крепко обвязать кустики шпагатом. Делать нужно это очень аккуратно, чтобы не поломать ветки растения.

Не нужно брать для этого пленку. Под ней всегда скапливается конденсатный слой. Растение может погибнуть из-за чрезмерной влаги или перепада температуры. Кустарнику не нужен зимой при парниковый эффект.

Хорошим утеплителем считаются древесная стружка. Многие применяют солому или сухую листву. Однако, они не могут быть использованы для того, чтобы просто припорошить куст. Вы должны сделать деревянный каркас, над растением.

Затем его нужно заполнить соломой или листьями, чтобы туда не попадала влага. После этого его нужно наполнить листьями и травой для того, чтобы внутрь не попала влага. Такой вариант укрытия убирают обычно в начале апреля при устойчивой тёплой погоде.

Важнейший элемент ухода — обрезка:

Самшит прекрасно растет и наращивает густую зеленую массу, если раз в год его подстригают. Для того чтобы получить красивую фигуру из самшита, необходимо обрезать его 1 раз в месяц летом. Желательно проводить это мероприятие в пасмурный день и вечером.

Во время жары не стоит проводить обрезку самшитовых кустов, так как они могут быть повреждены от большой нагрузки.

Благодаря соблюдению основных правил ухода, красивые растения станут украшением вашего участка на протяжении многих лет.