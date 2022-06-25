Дачники рассказали, что делать, если на абрикосе не формируются плоды

В практике выращивания абрикосов то и дело встречаются случаи, когда здоровое с виду дерево отказывается давать плоды.

Для растения созданы неподходящие условия:

Абрикос хорошо развивается в солнечном месте. Грунт выбирайте легкий и плодородный, лучше подойдет суглинистая с нейтральной кислотностью земля и обязательно умеренно увлажненная.

Привлекайте на садовый участок пчел, шмелей, чтобы они опыляли деревья. Для этого рядом высадите цветущие растения:

донник;

клевер;

бархатцы;

тысячелистник.

Некоторые садоводы опрыскивают деревья медовым раствором (1 ч. л/стакан жидкости), таким образом привлекая насекомых.

Неправильная обрезка или ее полное отсутствие:

Абрикос способен быстро и обильно разрастаться. С него необходимо ежегодно удалять пересохшие, больные ветки.

Процедуру проводите в осенний или весенний период. Для позднеспелых сортов подойдет весенняя обрезка, так как ветви от этого начинают быстро расти и на них формируется большое количество цветковых почек. Ранние сорта рекомендуют обрезать осенью.

Примерно 10-15 июня прищипните почки на молодых веточках. Таким образом пойдут в рост обрастающие побеги, на которых образуются почки будущего сезона, что вызовет обильное плодоношение.

Старые деревья нуждаются в омолаживающей обрезке, заключающейся в удалении застаревших побегов, также в укорочении обрастающих веток кроны.

Перед покупкой определитесь с выбором сорта и приобретайте саженцы у проверенных продавцов. Во-первых, деревце должно быть зимостойкое. Для выращивания в средней полосе подойдут сорта:

Медовый;

Россиянин;

Снегирек;

Лель;

Триумф Северный.

Во-вторых, помните, что некоторые абрикосы нуждаются в дополнительных опылителях. К примеру, рядом с самобесплодными сортами Ширразский, Бабан, Ранний Марусича следует высадить сорта — опылители: Ананасный, Краснощекий, Бухара или дички. Обратите внимание, чтобы у деревьев совпадали сроки цветения.

Если нет возможности посадить дополнительные растения, можно на плодоносящее дерево привить черенки самоплодных сортов.

Абрикос нужно полить за сезон четыре раза:

в апреле, когда побеги начинают расти;

в конце весны (май);

перед началом созревания абрикосов (за 14-20 дней);

глубокой осенью.

Если сезон засушливый, культура нуждается в дополнительных поливах.

Процедуру проводите утром или вечером. Не забывайте, что абрикос не переносит засуху, но и не любит переувлажнение. Пятилетнее дерево нужно полить в количестве 60-80 литров, а под старшие растения выливают не менее 15 ведерок.

Дерево хорошо отзывается на удобрения. Но не следует увлекаться подкормками до начала плодоношения.

Обычно абрикосы подкармливают один раз в год: для молодых используют органику в виде перегнившего навоза — примерно 5 кг под растение, взрослые деревья подкармливают минеральными комплексами (к примеру, суперфосфат в количестве 800-900 г + хлористый калий — 250 г + аммиачная селитра — 350-370 г).

Обязательно проводите прополки, убирайте опавшую листву, чтобы корневая система не подгнила под укрытием.

Паразиты и заболевания абрикоса:

Не забывайте о профилактических мерах против болезней и вредителей. Абрикос страдает от атак плодожорки и листовертки, а также его могут поражать грибковые болезни.

Для этого опрыскивайте деревья бордоской жидкостью (3-х процентной). Процедуру выполняйте осенью и в весенний период до набухания почек.

Перед опрыскиванием проведите санитарную обрезку, зачистите пораженные участки коры и замажьте срезы.

Абрикосовые деревья не требуют за собой особого ухода. Растения нуждаются в теплой и светлой территории, своевременных подкормках и поливах, регулярной обрезке и защите от болезней. И тогда вы все время будете собирать обильный урожай ароматных абрикосов.