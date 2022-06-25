Арестович: У России не хватит сил для захвата Донецкой области
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о положении ВСУ на Донбассе.
Алексей Арестович выразил свое мнение относительно ситуации, в которую попали Вооруженные силы Украины на Донбассе.
Он заявил, что у Российской Федерации не хватит сил для того, чтобы взять под контроль всю донецкую область.
"Луганская — это я еще понимаю, но чтобы взять Донецкую область, нужно взять четыре таких города как Лисичанск и Северодонецк", - заявил Арестович.
Россия же придерживается другой точки зрения. Так. в время очередного брифинга Минобороны Игорь Конашенков заявил о переломе ситуации на Донбассе.
Вооруженные силы России взяли в окружение южную часть Лисичанска, пробив линию обороны украинской армии.
Опубликовано: Николай Скира
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