Арестович: У России не хватит сил для захвата Донецкой области

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о положении ВСУ на Донбассе.

Алексей Арестович выразил свое мнение относительно ситуации, в которую попали Вооруженные силы Украины на Донбассе.

Он заявил, что у Российской Федерации не хватит сил для того, чтобы взять под контроль всю донецкую область.

"Луганская — это я еще понимаю, но чтобы взять Донецкую область, нужно взять четыре таких города как Лисичанск и Северодонецк", - заявил Арестович.

Россия же придерживается другой точки зрения. Так. в время очередного брифинга Минобороны Игорь Конашенков заявил о переломе ситуации на Донбассе.

Вооруженные силы России взяли в окружение южную часть Лисичанска, пробив линию обороны украинской армии.