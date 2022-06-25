Арестович: Россия может захватить всю Луганскую область
Алексей Арестович допустил, что российская армия может захватить всю Луганскую область Украины.
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о тяжелом положении ВСУ на Донбассе.
По словам Алексея Арестовича, Вооруженные силы Российской Федерации не в состоянии захватить всю Донецкую область, но вот Луганскую Украина может потерять.
"Луганская — это я еще понимаю, но чтобы взять Донецкую область, нужно взять четыре таких города как Лисичанск и Северодонецк", - заявил он.
Стоит отметить, что Северодонецк практически полностью захвачен российскими войсками, а Лисичанск взят в кольцо.
Также в ЛНР заявили, что ВСУ отправляет все доступные резервы для контратаки на Лисичанск.
Опубликовано: Николай Скира
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