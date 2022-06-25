Минобороны России раскрыло имена генералов, командующих спецоперацией на Донбассе

Министерство обороны Российской Федерации назвало генералов, возглавляющих спецоперацию в Украине.

Министерство обороны России назвало имена генералов, которые командуют российскими войсками в спецоперации на территории Украины.

Стало известно, что южной группировкой российской армии командует глава ВКС Российской Федерации Суровкин. Именно он руководит штурмом Золотого и Горского.

Также в 2017 году он возглавлял контингент российской армии на территории Сирии.

Второй командир - это генерал-полковник Александр Лапин. Он возглавляет группу "Центр". Лапин является командующим войсками Центрального военного округа. С В период с 2018 до 2019 года он командовал войсками РФ в Сирии.