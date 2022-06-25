Генсек ООН Гутьерриш: В следующем году Землю ждет глобальная катастрофа

Генеральный секретарь ООН предрек миру новую глобальную катастрофу на фоне кризиса впродовольствия.

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Гутьерриш прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг Украины.

В частности, он обратил внимания на гуманитарный вопрос. Он заявил, что кризис в Украины сказывается на всем мире.

По его словам. из-за этого в мире дорожает топливо, удобрения, а также продукты питания в целом.

Из-за этого, уверяет он, в следующем году весь мир может столкнуться с продовольственным кризисом, а некоторые с голодом и с глобальной катастрофой в целом.

"Из-за растущей глобальной нехватки продовольствия, вызванной военным действиями в Украине, подорожанием удобрений, топлива и самих продуктов, мир уже в этом году столкнётся со множественными продовольственными кризисами и голодом, а в следующем году нас ожидает глобальная катастрофа", - заявил он.