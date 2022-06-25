Макрон обвинил США в нарушении прав женщин
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал введение запрета на аборта в США.
Верховный суд Соединенных Штатов Америки отменил федеральный закон, гарантирующих женщинам право на аборты.
Это вызвало массовые акции протеста, которые начались буквально по всей стране. Также сотни людей вышли к зданию Верховного суда.
В стороне от сложившейся непростой ситуации не остался и президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон обвинил Соединенные Штаты в нарушении прав человека и заявил, что право на аборт является базовым для женщин.
Опубликовано: Николай Скира
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