18 мигрантов из Марокко погибли при попытке проникнуть в испанский анклав Мелилья

Восемнадцать марокканских мигрантов были убиты во время попытки проникнуть в испанский анклав Мелилья на севере Марокко, сообщили местные власти.

«18 незаконных мигрантов, пострадавших во время штурма города Мелилья, скончались вечером от полученных тяжелых ранений », — говорится в заявлении властей провинции Надор.

Ранее власти провинции сообщали о пяти погибших и 76 раненых, в том числе 13 серьезно, среди мигрантов.

Власти испанского анклава сообщили о 140 раненых полицейских, пятеро из которых пострадали серьезно.

Напомним, в пятницу 24 июня, порядка 400 марокканцев попытались штурмовать заграждение, чтобы попасть в ЕС. По данным полиции Мелильи они были вооружены холодным оружием и дубинками.