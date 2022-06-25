18 мигрантов из Марокко погибли при попытке проникнуть в испанский анклав Мелилья
Восемнадцать марокканских мигрантов были убиты во время попытки проникнуть в испанский анклав Мелилья на севере Марокко, сообщили местные власти.
«18 незаконных мигрантов, пострадавших во время штурма города Мелилья, скончались вечером от полученных тяжелых ранений », — говорится в заявлении властей провинции Надор.
Ранее власти провинции сообщали о пяти погибших и 76 раненых, в том числе 13 серьезно, среди мигрантов.
Власти испанского анклава сообщили о 140 раненых полицейских, пятеро из которых пострадали серьезно.
Напомним, в пятницу 24 июня, порядка 400 марокканцев попытались штурмовать заграждение, чтобы попасть в ЕС. По данным полиции Мелильи они были вооружены холодным оружием и дубинками.
Опубликовано: Тарас Медведев
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