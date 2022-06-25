В МЧС России сообщили о двух выбросах пепла из курильского вулкана Эбеко

Как сообщили в главном управлении МЧС, на курильском вулкане было зафиксировано два выброса пепла.

Высота выбросов пепла достигла 1,5 - 2 км.

Шлейф распространяется в северо-западном направлении, уточнили в МЧС.

Стоит отметить, что регулярные выбросы пепла на Эбеко фиксируются с середины ноября 2016 года.

По сообщениям спасателей, жителям близлежащего города Северо-Курильск ничего не угрожает, так как ни сероводородного запаха, ни пеплопада зафиксировано не было.