В МЧС России сообщили о двух выбросах пепла из курильского вулкана Эбеко
Как сообщили в главном управлении МЧС, на курильском вулкане было зафиксировано два выброса пепла.
Высота выбросов пепла достигла 1,5 - 2 км.
Шлейф распространяется в северо-западном направлении, уточнили в МЧС.
Стоит отметить, что регулярные выбросы пепла на Эбеко фиксируются с середины ноября 2016 года.
По сообщениям спасателей, жителям близлежащего города Северо-Курильск ничего не угрожает, так как ни сероводородного запаха, ни пеплопада зафиксировано не было.
Опубликовано: Тарас Медведев
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