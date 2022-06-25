Столтенберг: НАТО согласует полный пакет помощи Украине на саммите в Мадриде
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о намерениях стран организации утвердить окончательный пакет военный помощи Украине.
Утром 25 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг дал интервью испанской газете El País, где сообщил о намерениях стран-участниц НАТО согласовать окончательный пакет военной помощи Киеву на грядущем саммите в Мадриде, который пройдёт с 29 по 30 июня.
По словам Столтенберга, государства Альянса хотят видеть Украину суверенной европейской державой, которая сможет полноправно примкнуть к европейской семье.
Также Йенс Столтенберг выразил уверенность, что военный конфликт на Украине можно завершить посредством мирных переговоров с Россией и Владимиром Путиным в частности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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