Столтенберг: НАТО согласует полный пакет помощи Украине на саммите в Мадриде

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о намерениях стран организации утвердить окончательный пакет военный помощи Украине.

Утром 25 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг дал интервью испанской газете El País, где сообщил о намерениях стран-участниц НАТО согласовать окончательный пакет военной помощи Киеву на грядущем саммите в Мадриде, который пройдёт с 29 по 30 июня.

По словам Столтенберга, государства Альянса хотят видеть Украину суверенной европейской державой, которая сможет полноправно примкнуть к европейской семье.

Также Йенс Столтенберг выразил уверенность, что военный конфликт на Украине можно завершить посредством мирных переговоров с Россией и Владимиром Путиным в частности.