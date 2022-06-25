В Грузии десятки тысяч протестующих потребовали создания временного правительства

Десятки тысяч требуют отставки премьер-министра после того, как Грузия, в отличие от Украины, не получила статус кандидата в ЕС.

Тысячи людей вышли в Грузии на антиправительственную демонстрацию. В пятницу вечером в Тбилиси протестующие потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Его правительство не смогло полноценно подготовить Грузию для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Поэтому организаторы протестов перед парламентом потребовали создания временного правительства.

«Если правительство не хочет слышать волю грузинского народа, мы (...) покажем им гнев грузинского народа таким, каким они его никогда раньше не видели», — заявила оппозиция на акции протеста.

В четверг саммит глав государств и правительств ЕС предоставил Украине и Молдове статус стран-кандидатов в ЕС. Грузию же обязали провести двенадцать реформ для получения статуса кандидата в ЕС.

Требования включают борьбу с коррупцией, кумовством и организованной преступностью.