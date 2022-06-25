Минобороны России: группировка «Центр» армии РФ заблокировала ВСУ в Лисичанске

Министерство обороны России сообщило о полной блокаде украинских солдат в Лисичанске Луганской области.

25 июня генерал-лейтенант армии РФ Игорь Конашенков провёл очередной брифинг Минобороны России, рассказав о тактических и оперативных успехах союзной армии России и ЛНР в ходе боёв за территории ЛНР.

"Соединения и воинские части группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина, прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили силы противостоящего противника и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга", - констатировал Конашенков.

Примечательно, что днём ранее украинский генштаб принял решение о полном отводе солдат ВСУ с направления Северодонецка из-за их поражения.