Минобороны России: группировка «Центр» армии РФ заблокировала ВСУ в Лисичанске
Министерство обороны России сообщило о полной блокаде украинских солдат в Лисичанске Луганской области.
25 июня генерал-лейтенант армии РФ Игорь Конашенков провёл очередной брифинг Минобороны России, рассказав о тактических и оперативных успехах союзной армии России и ЛНР в ходе боёв за территории ЛНР.
"Соединения и воинские части группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина, прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили силы противостоящего противника и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга", - констатировал Конашенков.
Примечательно, что днём ранее украинский генштаб принял решение о полном отводе солдат ВСУ с направления Северодонецка из-за их поражения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден случайно показал шпаргалку с инструкцией как вести себя на людях
Медведев допустил создание «новой Великой Румынии»
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Кадыров сообщает, что с территории завода «Азот» вывели 800 гражданских, промзона освобождена
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS