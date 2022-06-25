Байден случайно показал шпаргалку с инструкцией как вести себя на людях
Американский президент Джозеф Байден неожиданно показал текст шпаргалки, которая составлена с целью регулировать поведение лидера США на людях.
Утром 25 июня в ходе очередного мероприятия в Белом доме при общении с журналистами Джо Байден показал в камеру маленький документ, текст которого сумели разглядеть фотографы, увеличившие фотоснимком. Оказалось, что Байден держал в руках шпаргалку.
В тексте подсказок Джо Байдену было написано, что он должен войти в комнату Рузвельта, поздороваться со всеми и сесть. Также в шпаргалке Байдену рекомендуется сесть именно на своё место, а не на чужое.
После инцидента сразу несколько американских новостных изданий высказали своё возмущение произошедшим. В частности, журнал New York Post утверждает, что лично Байден выразил своё недовольство наличием таких подсказок из-за желания Белого дома его контролировать.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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