Вячеслав Володин недвусмысленно сообщил о возможности полного окончания российской военной спецоперации к 1 сентября текущего года.

Утром 25 июня спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин обвинил правительство Украины в повальном и системном угнетении русскоязычного населения страны на законодательном уровне.

Володин напомнил, что в украинских школах начали запрещать не только преподавание на русском, но и использование русского языка в целом. Также политик отметил, что во многих школах Украины не преподаётся русская литература.

При этом Вячеслав Володин заявил, что украинцам не следует выбрасывать учебники русского языка, поскольку в таком случае их придётся искать к началу учебного года. Таким образом спикер Госдумы РФ намекает на успешное завершение спецоперации армии Росси в Украине к началу осени.