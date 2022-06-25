Володин намекнул на окончание спецоперации в Украине к 1 сентября
Вячеслав Володин недвусмысленно сообщил о возможности полного окончания российской военной спецоперации к 1 сентября текущего года.
Утром 25 июня спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин обвинил правительство Украины в повальном и системном угнетении русскоязычного населения страны на законодательном уровне.
Володин напомнил, что в украинских школах начали запрещать не только преподавание на русском, но и использование русского языка в целом. Также политик отметил, что во многих школах Украины не преподаётся русская литература.
При этом Вячеслав Володин заявил, что украинцам не следует выбрасывать учебники русского языка, поскольку в таком случае их придётся искать к началу учебного года. Таким образом спикер Госдумы РФ намекает на успешное завершение спецоперации армии Росси в Украине к началу осени.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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