Американский штат Техас запретил аборты вслед за Миссури

Федеральное правительство штата Техас официально запретило аборты с 25 июня текущего года.

Утром субботы правительство Техаса постановило запретить медикаментозное и оперативное прерывание беременности женщинами на территориях, подконтрольных администрации штата.

Днём ранее штат Миссури стал первым из тех, в которых официально отменили аборты. Сама практика запрета на аборты в американских штатах стала возможной благодаря отмены прецедента Роу против Уэйда, который является собой судебный случай 1973 года, юридически разрешивший аборты в США.

После начала отмены абортов в ряде американских штатов Джо Байден назвал день отмены прецедента Роу против Уэйда печальным днём для США и трагической ошибкой судебной системы.