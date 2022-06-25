Американский штат Техас запретил аборты вслед за Миссури
Федеральное правительство штата Техас официально запретило аборты с 25 июня текущего года.
Утром субботы правительство Техаса постановило запретить медикаментозное и оперативное прерывание беременности женщинами на территориях, подконтрольных администрации штата.
Днём ранее штат Миссури стал первым из тех, в которых официально отменили аборты. Сама практика запрета на аборты в американских штатах стала возможной благодаря отмены прецедента Роу против Уэйда, который является собой судебный случай 1973 года, юридически разрешивший аборты в США.
После начала отмены абортов в ряде американских штатов Джо Байден назвал день отмены прецедента Роу против Уэйда печальным днём для США и трагической ошибкой судебной системы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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