Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Гонконг
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Гонконг, чтобы отпраздновать 25-ю годовщину возвращения города Китаю Соединенным Королевством, сообщили источники в КНР.
По данным источников, 1 июля Си Цзиньпин также станет свидетелем инаугурации новой администрации Гонконга во время поездки, которая станет его первым выездом с материкового Китая с начала пандемии коронавируса.
«Президент Си Цзиньпин примет участие в мероприятии, посвященном 25-летию возвращения Гонконга на родину. Г-н. Си примет участие в церемонии инаугурации шестого правительства Особого административного района Гонконг», — пояснили в агентстве.
В Гонконге, где применяется менее строгая политика в области здравоохранения, чем в материковом Китае, в настоящее время регистрируется почти 1000 случаев заболевания в день на 7,4 миллиона жителей.
Последний раз Си посетил бывшую британскую колонию в 2017 году, когда он присутствовал на приведении к присяге уходящего лидера Кэрри Лэм.
Опубликовано: Тарас Медведев
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