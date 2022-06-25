Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Гонконг, чтобы отпраздновать 25-ю годовщину возвращения города Китаю Соединенным Королевством, сообщили источники в КНР.

По данным источников, 1 июля Си Цзиньпин также станет свидетелем инаугурации новой администрации Гонконга во время поездки, которая станет его первым выездом с материкового Китая с начала пандемии коронавируса.

«Президент Си Цзиньпин примет участие в мероприятии, посвященном 25-летию возвращения Гонконга на родину. Г-н. Си примет участие в церемонии инаугурации шестого правительства Особого административного района Гонконг», — пояснили в агентстве.

В Гонконге, где применяется менее строгая политика в области здравоохранения, чем в материковом Китае, в настоящее время регистрируется почти 1000 случаев заболевания в день на 7,4 миллиона жителей.

Последний раз Си посетил бывшую британскую колонию в 2017 году, когда он присутствовал на приведении к присяге уходящего лидера Кэрри Лэм.