Казахстан внёс журналиста Тиграна Кеосаяна в список нежелательных лиц
Российский телеведущий Тигран Кеосаян попал в список нежелательных лиц Казахстана и утратил возможность посещать его территорию.
Утром 25 июня пресс-служба правительства Казахстана сообщила о внесении российского репортёра и ведущего Тиграна Кеосаяна в список недружественных лиц. Отныне Косаян не может приезжать в Казахстан на неустановленный срок.
Примечательно, что ранее Тигран Кеосаян публично заявил, что Казахстан может ожидать судьба Украины из-за недружественного отношения официальной Астаны к Москве. Сам телеведущий уже успел прокомментировать решение казахстанского правительства.
"Отношусь с невероятным юмором, отношусь, как будто мне родина орден дала. Это смешно, просто смешно. Вероятно, я задел очень больную точку или точку, которая вызывает у них невероятный страх. Следовательно, я работу журналиста выполнил правильно", - сказал Тигран Кеосаян этим утром.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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