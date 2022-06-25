Казахстан внёс журналиста Тиграна Кеосаяна в список нежелательных лиц

Российский телеведущий Тигран Кеосаян попал в список нежелательных лиц Казахстана и утратил возможность посещать его территорию.

Утром 25 июня пресс-служба правительства Казахстана сообщила о внесении российского репортёра и ведущего Тиграна Кеосаяна в список недружественных лиц. Отныне Косаян не может приезжать в Казахстан на неустановленный срок.

Примечательно, что ранее Тигран Кеосаян публично заявил, что Казахстан может ожидать судьба Украины из-за недружественного отношения официальной Астаны к Москве. Сам телеведущий уже успел прокомментировать решение казахстанского правительства.

"Отношусь с невероятным юмором, отношусь, как будто мне родина орден дала. Это смешно, просто смешно. Вероятно, я задел очень больную точку или точку, которая вызывает у них невероятный страх. Следовательно, я работу журналиста выполнил правильно", - сказал Тигран Кеосаян этим утром.