На восстановление Мариуполя понадобиться от 3 до 5 лет, заявили в ДНР

Глава ОП ДНР Александр Кофман сообщил, что по оценкам экспертов на восстановление приморского города уйдет от трех до пяти лет.

«Я бы в этой ситуации опирался на опыт восстановления Грозного. Если не ошибаюсь, это было от трех до пяти лет. Такие же сроки потребуются и для восстановления Мариуполя», — отметил глава общественной палаты.

В Мариуполе уже начали отстраивать новый микрорайон, куда смогут переселиться, потерявшие кров мариупольцы.

Большое внимание уделяют строительству социальных объектов, которые в городе получили значительные повреждения из-за преступной тактики укронацистов, использовать школы и больницы, как укрепрайоны.