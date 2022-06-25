На восстановление Мариуполя понадобиться от 3 до 5 лет, заявили в ДНР
Глава ОП ДНР Александр Кофман сообщил, что по оценкам экспертов на восстановление приморского города уйдет от трех до пяти лет.
«Я бы в этой ситуации опирался на опыт восстановления Грозного. Если не ошибаюсь, это было от трех до пяти лет. Такие же сроки потребуются и для восстановления Мариуполя», — отметил глава общественной палаты.
В Мариуполе уже начали отстраивать новый микрорайон, куда смогут переселиться, потерявшие кров мариупольцы.
Большое внимание уделяют строительству социальных объектов, которые в городе получили значительные повреждения из-за преступной тактики укронацистов, использовать школы и больницы, как укрепрайоны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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