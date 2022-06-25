Борис Джонсон: успех Путина на Украине станет экономической катастрофой
Британский премьер-министр Борис Джонсон утверждает, что успешность российской спецоперации на Украине приведёт мир к негативным экономическим последствиям.
Утром 25 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично заявил, что в Лондоне прогнозируют длительную экономическую катастрофу в случае успешного для России завершения военной спецоперации на Украине.
Джонсон полагает, что государства-члены коллективного Запада должны любыми путями не дать Владимиру Путину добиться целей, поставленных в ходе спецоперации.
Также Борис Джонсон в очередной раз пообещал существенно нарастить поддержку украинской армии и государства с целью увеличения их жизнеспособности на время боевых действий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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