Минобороны РФ: российские вертолёты Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ
В субботу Министерство обороны России рассказало об успешной атаке российских вертолётов Ка-52 по опорным пунктам украинских военных.
В субботу утром пресс-служба Министерства обороны России сообщило о деятельности российских разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 на Украине. По данным оборонного ведомства, за минувшие сутки Ка-52 армии РФ рассекретили местоположение укреплённых пунктов скопления украинской бронетехники, успешно их уничтожив.
Также в Минобороны России сообщают, что в момент ликвидации укреппункта вооружённых сил Украины российские вертолёты Ка-52 прикрывали другие вертолёты - Ми-8АМТШ класса "Терминатор".
Примечательно, что по данным Министерства обороны РФ, в ходе военной спецоперации на защите Донбасса российские войска на Украине применяли вертолёты Ка-52 исключительно из Западного военного округа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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