В субботу Министерство обороны России рассказало об успешной атаке российских вертолётов Ка-52 по опорным пунктам украинских военных.

В субботу утром пресс-служба Министерства обороны России сообщило о деятельности российских разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 на Украине. По данным оборонного ведомства, за минувшие сутки Ка-52 армии РФ рассекретили местоположение укреплённых пунктов скопления украинской бронетехники, успешно их уничтожив.

Также в Минобороны России сообщают, что в момент ликвидации укреппункта вооружённых сил Украины российские вертолёты Ка-52 прикрывали другие вертолёты - Ми-8АМТШ класса "Терминатор".

Примечательно, что по данным Министерства обороны РФ, в ходе военной спецоперации на защите Донбасса российские войска на Украине применяли вертолёты Ка-52 исключительно из Западного военного округа.