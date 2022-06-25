Армии России и ДНР уничтожили две американские гаубицы М-777 на Украине

Коалиция армий России и Донецкой Народной республики успешно ликвидировали новую партию оружия из США на территории Украины.

Утром субботы пресс-служба Народной милиции ДНР сообщила, что накануне коалиция союзных войск России и народного ополчения Донбасса уничтожила украинскую военную технику, в том числе переданную Киеву американским Пентагоном.

"Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы М-777, один танк и один грузовой автомобиль", - конкретизировали потери украинской армии в пресс-службе НМ Донецкой Народной республики.

Примечательно, что по данным Совместного центра по контролю и координации огня за прошлый день вооружённые силы Украины ударили по ДНР 180 снарядами.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 