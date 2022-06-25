Армии России и ДНР уничтожили две американские гаубицы М-777 на Украине
Коалиция армий России и Донецкой Народной республики успешно ликвидировали новую партию оружия из США на территории Украины.
Утром субботы пресс-служба Народной милиции ДНР сообщила, что накануне коалиция союзных войск России и народного ополчения Донбасса уничтожила украинскую военную технику, в том числе переданную Киеву американским Пентагоном.
"Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы М-777, один танк и один грузовой автомобиль", - конкретизировали потери украинской армии в пресс-службе НМ Донецкой Народной республики.
Примечательно, что по данным Совместного центра по контролю и координации огня за прошлый день вооружённые силы Украины ударили по ДНР 180 снарядами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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