Число заявлений о предоставлении убежища в ЕС удвоилось, но не за счет украинцев

Иммиграция убежища в ЕС значительно увеличилась в текущем году и не только за счет украинских беженцев, сообщает агентство ЕС по предоставлению убежища EUAA.

«С 1 января по 14 июня было подано 339 984 заявления о предоставлении убежища, что на 92% больше, чем за тот же период прошлого года», — говорится в конфиденциальном сообщении властей, направленном в Комиссию ЕС.

На убежище в ЕС претендует 42 900 афганцев и 34 900 сирийцев, также заявки подали граждане Венесуэлы - 22 900 человек. На этом фоне лишь 22 700 заявлений подали украинцы, которых переместилось в ЕС по последним данным более 3 млн.

Агентство по убежищу указывает, что это предварительные данные, основанные на суммировании данных, еженедельно передаваемых государствами-членами. Официальные данные сообщаются только с опозданием на несколько месяцев.

В первой половине года Германия была основным направлением для просителей убежища в Европе, как это было неизменно с 2012 года. По данным Федерального управления по делам миграции и беженцев (BAMF), к концу мая было подано 71 122 заявления о предоставлении убежища, что на 51 процент больше, чем за тот же период прошлого года.

Примечательно, что общий уровень защиты, т. е. доля лиц, ищущих убежища, которые получают статус беженца, дополнительную защиту или защиту в связи с депортацией от BAMF, выросла также до 51 процента.

Рекордно высокий уровень положительного разрешения заявлений на убежище связан с тем, что сейчас принимаются решения по многим заявлениям от сирийцев, которые за последние несколько лет были признаны беженцами в Греции, но затем переехали в Германию для подачи новых заявлений. Эти дела долгое время откладывались и сейчас постепенно обрабатываются, почти всегда заканчиваясь признанием.