25 июня в эфире зарубежного телеканала BFM TV вышел репортаж о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на членство в Европейском союзе.

Утром субботы репортёр иностранного телевизионного казала BFM TV Матье Коаш дал оценку решению Еврокомиссии и ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. По мнению Коаша, данная мера является не более чем политическим шагом, ни к чему не обязывающим администрацию европейской организации.

"Действительно, этот статус подтвердили абсолютно рекордным числом голосов, но присоединение, со своей стороны, может занять 15-20 лет, о чем заявил Клеман Бон, министр-делегат по европейским делам", - констатировал Матье Коаш.

При этом журналист отметил, что вступления Украины в ЕС может вовсе не произойти, приведя в пример Северную Македонию, получившую статус кандидата на членство в Европейский союз семнадцать лет назад.