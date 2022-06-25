Столтенберг: конфликт в Украине стал самым большим кризисом безопасности с 1939 года

Йенс Столтенберг сообщил о реальной угрозе безопасности евроатлантическому региону ввиду начала боевых действий на Украине.

Утром субботы генсек НАТО Йенс Столтенберг пообщался с западными журналистами, рассказав им о причинах важности саммита Североатлантического альянса в испанском Мадриде, который пройдёт с 29 по 30 июня.

"Саммит в Мадриде является решающим и преобразующим для НАТО. Это будет исторический саммит по многим причинам. Он будет историческим, во-первых, потому что встреча 30 союзников пройдет в разгар самого большого кризиса безопасности в Европе со времен окончания Второй мировой войны", - констатировал Столтенберг.

Также Йенс Столтенберг заявил, что в ходе мадридского саммита НАТО администрация организации примет основополагающие решения о трансформации внутренней и внешней политики, а также структуры организации по обеспечению безопасности в мире.