Похороны Пьера Нарцисса перенесли с субботы на среду из-за «форс-мажора»
Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева сообщила о переносе даты прощания со своим мужем.
Днём 25 июня экс-супруга российского музыканта Пьера Нарцисса Валерия Калачева сообщила, что похороны её мужа перенесены с субботы на грядущую среду из-за внезапных обстоятельств, которые женщина не пожелала раскрывать.
"Возник острый форс-мажор. Мы просим всех наших друзей, поклонников и неравнодушных войти в положение и развернуться прямо сейчас. Острый форс-мажор. Это переносится на среду. На том же месте, с 12 до 15. Мы сейчас урегулируем вопросы внутренние между странами, семьями", - рассказала Колачева.
Напомним, что Пьер Нарцисс скончался 21 июня из-за внезапной остановки сердца от неспособности перенести наркоз во время операции на почке, вызванной подагрой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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