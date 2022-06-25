Медведев: Молдавия войдёт в Евросоюз только в составе Румынии

Экс-президент России Дмитрий Медведев полагает, что Молдавия не сможет присоединиться к ЕС без помощи Румынии.

Бывший российский президент Владимир Медведев дал оценку решению Евросоюза предоставить Молдавии статус страны-кандидата на членство в ЕС. По мнению Медведева, данная мера вряд ли приблизит присоединение Кишинёва к европейской семье в составе независимого государства.

"Молдавия встала в длинную очередь на вступление в ЕС, растянутую на десятилетия. В добрый путь! Но ведь хочется быстрее. Поэтому гораздо более актуальным становится другой способ получения членства в Евросоюзе: создание новой Великой Румынии", - констатировал Дмитрий Медведев.

Также Медведев осудил действия молдавского президента Майи Санду, желающей ввести санкции против России наравне с ЕС. Дмитрий Медведев предупреждает, что ответ Москвы на недружественные действия Кишинёва будет незамедлительным.