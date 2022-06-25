Медведев: Молдавия войдёт в Евросоюз только в составе Румынии
Экс-президент России Дмитрий Медведев полагает, что Молдавия не сможет присоединиться к ЕС без помощи Румынии.
Бывший российский президент Владимир Медведев дал оценку решению Евросоюза предоставить Молдавии статус страны-кандидата на членство в ЕС. По мнению Медведева, данная мера вряд ли приблизит присоединение Кишинёва к европейской семье в составе независимого государства.
"Молдавия встала в длинную очередь на вступление в ЕС, растянутую на десятилетия. В добрый путь! Но ведь хочется быстрее. Поэтому гораздо более актуальным становится другой способ получения членства в Евросоюзе: создание новой Великой Румынии", - констатировал Дмитрий Медведев.
Также Медведев осудил действия молдавского президента Майи Санду, желающей ввести санкции против России наравне с ЕС. Дмитрий Медведев предупреждает, что ответ Москвы на недружественные действия Кишинёва будет незамедлительным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден случайно показал шпаргалку с инструкцией как вести себя на людях
Медведев допустил создание «новой Великой Румынии»
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Кадыров сообщает, что с территории завода «Азот» вывели 800 гражданских, промзона освобождена
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS