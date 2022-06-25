Express: Великобритания объявит войну России после казни наёмников в ДНР
Новостной журнал Express утверждает о возможном объявлении войны России со стороны Великобритании.
Утром 25 июня иностранное интернет-издание Express опубликовало свежую колонку, в которой сообщило о намерениях премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона объявить войну России в случае казни двух английских наёмников, воевавших за ВСУ и приговорённых к смерти в ДНР.
По данным Express, глава МИД Британии Лиз Трасс и её коллега из Украины Дмитрий Кулеба ведут переговоры о возможности спасения из плена британских наёмников в Донецке, а сама Трасс считает решение Верховного суда ДНР о казни иностранцев сфабрикованным.
Примечательно, что ранее глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил о возможном помиловании британцев, приговорённых к смертной казни судом Донецка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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